حقائب يد وحقائب سفر من "شانيل" لربيع وصيف 2016

لقد أصبحنا نسافر هذه الأيام أكثر وأكثر، كما أصبحنا نهتم بأناقتنا بشكل أكبر أيضاً وفي مختلف الأوقات، فلماذا اذاً لا نختار حقائب السفر من "شانيل" Chanel؟

استوحى "كارل لاغيرفيلد" Karl Lagerfeld مجموعته لموسم ربيع وصيف 2016 من الحياة في المطارات الدولية وتخيل شركة خطوط لطيران "شانيل" Chanel، وعارضات الأزياء هن مسافرات أنيقات يرتدين أحدث تصاميم الدار مع مجموعة حقائب السفر الجديدة والمبتكرة والتي حملت هوية "شانيل" Chanel بشكل واضح ان كان من خلال أقمشة التويد، أو الأقمشة الجلدية التي زينتها طبعة الدار على شكل معينات والسلاسل، وشعار الدار الشهير.

فمثلاً حقيبة 11.12 الأيقونية أصبحت بحجم كبير جداً XXL وبمقاسات حقيبة سفر مثالية لرحلات عطلة نهاية الأسبوع، كما شاهدنا حقيبة "ذي غيرل" The Girl المستوحاة من سترة "شانيل" Chanel التي تحولت أيضاً الى حقيبة سفر وكل ذلك جاء بطريقة جديدة حيث لها مقبض صغير وحزام طويل لتعلق على الكتف وبذلك تتحرر اليدين وهذا ما يتوافق تماماً مع فلسفة "غابرييل شانيل" Gabrielle Chanel.

كما أن "كارل لاغرفيلد" Karl Lagerfeld قد تلاعب على رموز حقائب السفر، فمثلاً الحقائب الكبيرة تحولت الى حقائب نهارية صغيرة بالغة الأنوثة، وللمساء استوحى من من حقائب مقصورة السفر حقائب رسمية مسائية صغيرة وفاخرة.

لمجموعة ربيع وصيف 2016 قدمت دار "شانيل" Chanel طريقة جديدة ومبتكرة للسفر بأناقة من خلال حقائبها الرائعة.