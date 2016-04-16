صور 15 لوك عصري من النجمة الفلسطينية "جيجي حديد"

اسم "جيجي حديد" Gigi Hadid بات غنياً عن التعريف في السنوات الأخيرة، حيث نالت الشابة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية شهرة واسعة من خلال عملها كعارضة أزياء، خاصة أنها تميزت عن غيرها من عارضات الأزياء بجمالها الطفولي وقوامها الطبيعي الصحي، كما اشتهرت أيضاً باطلالاتها المميزة والعصرية في الموضة، وسرعان ما أصبحت مثلاً يُحتذى به في الأناقة.

آديل تُلهم النساء الممتلئات بأجمل الإطلالات

وكما أن اطلالاتها على السجادة الحمراء أنيقة وفاخرة كذلك فإن اطلالاتها اليومية على نفس القدر من الأناقة أيضاً، ولهذا فقد قمنا اليوم بجمع 15 لوك لتستوحي منهم بدورك لاطلالاتك العصرية.

وأكثر ما لفتنا في أسلوب "جيجي حديد" Gigi Hadid في الموضة أنه عملي ومريح وفي الكثير من الأحيان يبدو أقرب لأي شابة عادية أكثر من نجمة شهيرة.

وكونها تعشق الأحذية الرياضية ولاسيما البيضاء منها فهي كثيراً ما تُنسقها مع مختلف الملابس من بنطلون الجينز، التنورة، والفستان الماكسي أو القصير.

كما تنسق اكسسوارت مميزة مع اطلالاتها وتركز بشكل خاص على شنط اليد وعلى النظارات الشمسية. وهي لاتخشى من تجربة صيحات موضة مبتكرة أو دمج أكثر من صيحة في نفس اللوك فكثيراً ما رأيناها في سترة أنيقة مع سروال جينز ممزق، أو في فستان رسمي مع حذاء رياضي، أو في تصميم عصري مع لمسات من الكلاسيكية.

بإمكان أي فتاة أن تستوحي من أسلوب "جيجي حديد" Gigi Hadid المميز، وكل ما عليها فعله هو أن تشاهد الصور التي جمعناها اليوم وتختار منها ما يعجبها وما يناسب ذوقها.

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