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بالصور.. تشييع جثمان فلسطينى قتله جنود إسرائيليون بالضفة الغربية

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بالصور.. تشييع جثمان فلسطينى قتله جنود إسرائيليون بالضفة الغربية بالصور.. تشييع جثمان فلسطينى قتله جنود إسرائيليون بالضفة الغربية

>شيع اليوم السبت جثمان فلسطينى قتله جنود إسرائيليون فى أول حادث يسقط قتلى بالضفة الغربية المحتلة منذ ثلاثة أسابيع، وسار المشيعون فى مخيم العروب فى مدينة الخليل بالضفة الغربية حاملين جثمان إبراهيم براذعية (55 عاما) وهذا هو أول فلسطينى تقتله القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية منذ مقتل مهاجمين اثنين رميا بالرصاص إثر محاولتهما طعن جنود فى الخليل يوم 24 مارس آذار الماضي.

وفى بيانه عن الحادثة التى وقعت يوم الخميس (14 ابريل نيسان) قال الجيش الإسرائيلى إن الرجل الفلسطينى هاجم جنودا بفأس قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية فأصاب أحدهم بجراح خفيفة. وأضاف البيان أن القوات أطلقت النار على المهاجم فقتلته.

وخلال الأشهر الستة الماضية قتل 28 إسرائيليا وأمريكيان فى هجمات شنها فلسطينيون تراوحت بين الطعن بالسكاكين والدهس بالسيارات وإطلاق النار. وخلال الأسابيع الماضية تراجعت وتيرة تلك الهجمات لتصبح متفرقة بعدما كانت شبه يومية، وقتلت إسرائيل 191 فلسطينيا على الأقل بينهم 130 تقول إسرائيل إنهم مهاجمون. وقتل آخرون رميا بالرصاص خلال اشتباكات أو احتجاجات منذ أكتوبر.

شهيد فلسطين (1)

شهيد فلسطين (2)

شهيد فلسطين (3)

شهيد فلسطين (4)

شهيد فلسطين (5)

شهيد فلسطين (6)

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مصر 365

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