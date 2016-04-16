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استخدام المضادات الحيوية للأطفال قبل سن 3 سنوات يعطل المناعة مدى الحياة

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استخدام المضادات الحيوية للأطفال قبل سن 3 سنوات يعطل المناعة مدى الحياة استخدام المضادات الحيوية للأطفال قبل سن 3 سنوات يعطل المناعة مدى الحياة
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن أخذ المضادات الحيوية فى وقت مبكر من الحياة للأطفال يمكن أن يعطل وظيفة نظام المناعة مدى الحياة.

وأشار الباحثون عبر الدراسة الحديثة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى "ميديكال نيوز توداى"، إلى أن المضادات الحيوية تقضى على العديد من البكتيريا الجيدة الأمعاء، أو الجراثيم، التى تساعدنا على الهضم واستخدام الغذاء والقضاء على النفايات.

وأوضح الباحثون أن هذه المشكلة خطيرة جداً خاصة لدى الأطفال الأصغر من 3 سنوات، حيث إن البكتيريا المفيدة الموجودة بالمعدة تساعد على تثقيف وتوعية نظام المناعة لديهم حول ما يجب تجاهله وما يجب مهاجمته من الفيروسات والبكتيريا.

وقال الدكتور يزيك إيجنوتويتز، عالم المناعة فى مركز التكنولوجيا الحيوية والجينية فى كلية الطب فى جورجيا بجامعة أوغستا، إن استخدام المضادات الحيوية فى وقت مبكر قد يكون له أيضا تأثير دائم على تنوع الخلايا المناعية للأطفال، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية والحساسية.

وأضاف الباحثون أن الكثير من الأطباء يصفون المضادات الحيوية للأطفال دون وعى وهذا ما يرفع من فرص الإصابة بالأمراض خاصة السمنة والسكر من النوع 2 والسرطان أيضاً.


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