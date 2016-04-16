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انتخاب تليد الصائب منسقًا عاما لأمانة تيار الغد السورى

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انتخاب تليد الصائب منسقًا عاما لأمانة تيار الغد السورى انتخاب تليد الصائب منسقًا عاما لأمانة تيار الغد السورى
عقدت الأمانة العامة لتيار الغد السورى اجتماعها الدوري مساء أمس الجمعة لمدة خمس ساعات متواصلة عبر "سكايب"، حيث تم استعراض أبرز المستجدات المتعلقة بالقضية السورية محليًا ودوليًا ومناقشة موقف التيار منها.

وأكد المكتب الإعلامى لتيار الغد السورى، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن المجتمعين استعرضوا أبرز ما أنجزته مكاتب التيار وفروعه ولجانه، وناقشوا أبرز الأولويات التى يتوجب على التيار العمل عليها خلال الأشهر المقبلة، كما تم انتخاب "تليد الصائب" منسقًا عامًا للأمانة العامة للتيار، وهو من غير المكلفين بمهام أخرى.

وأوضح التيار أنه من ضمن مهام "تليد الصائب"، إدارة اجتماعات الأمانة العامة، ورفع التوصيات للمكتب السياسى والتنسيق بين المكتب السياسى والأمانة العامة.

وقال الصائب إنه تم الاتفاق بغالبية الأصوات على عقد اجتماعات نصف شهرية للأمانة العامة للتيار لزيادة التفاعل والتنسيق بين أعضاء الأمانة العامة والمكاتب التنفيذية ومكاتب الفروع، للتباحث فى كل المستجدات الحاصلة.

وأكد المنسق العام للأمانة العامة للتيار أن الاجتماع يعد الأول بعد المؤتمر التأسيسى، موضحًا أنه جرى الاتفاق على محاور الاجتماع على ضوء مستجدات الأحداث فى سوريا، واصفًا الاجتماع بـ"الناجح"، وأنه عكس رغبة الجميع بالعمل الجماعى لتحقيق أمانينا بسوريا الغد الحرة الكريمة، مشيرًا إلى أن الجميع أصر على أن تصبح الاجتماعات نصف شهرية بدلاً من شهرية لمواكبة التطورات السريعة بالشأن السورى، وللعمل على تحقيق أهدافنا ومناقشة وإقرار ما يمكن عمله لسوريا الجريحة اليوم وللسوريين الذين يعانون اللجوء والنزوح أو الحصار والقتل.

وأوصى المجتمعون المكتب السياسى للتيار بصياغة رؤية سياسية مفصلة للحل السياسى فى سوريا من وجهة نظر التيار للعمل على تعميمها وترويجها وحشد الدعم والتأييد لها.

وطالبوا بأن يكون التيار، من خلال مكتبه السياسى، أكثر مرونة فى التعاطى مع ما يدور من أحداث فى الداخل السورى، تحديدًا، من خلال تفاعله السريع معها واتخاذ إجراءات ممكنة أو إصدار بيانات بخصوصها.

حضر الاجتماع كل من أحمد عوض المستشار السياسى لرئيس التيار ومدير مكتب اسطنبول، بهية ماردينى مدير المكتب الإعلامي، تليد صائب، حمد العبد، سالم حسن، سعد عدوان الحلو، على العاصي، مدير المكتب التنظيمي، عبد الجليل السعيد، عبد السلام نجيب، كمال الطويل، مالك أسعد، محمد قنطار، نائب مدير المكتب التنظيمي، محمد طه، نور خربوطلي، وفاء حاج إبراهيم، مدير المكتب المالي، يمان رجب، كما حضره واصف الزاب رئيس هيئة الرقابة فى التيار.

وتغيب عن الاجتماع لظروف خاصة كل من زكريا الصقال، مدير مكتب غازى عنتاب، قاسم الخطيب، مدير مكتب القاهرة، إيهان أورلو، أيمن الأسود، وإسماعيل بوبى.

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