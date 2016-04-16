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الخارجية الصينية: مصر مفتاح قارة أفريقيا ولدينا تعاون ضخم مع القاهرة

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الخارجية الصينية: مصر مفتاح قارة أفريقيا ولدينا تعاون ضخم مع القاهرة الخارجية الصينية: مصر مفتاح قارة أفريقيا ولدينا تعاون ضخم مع القاهرة
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قال لى سونقتيان، مدير الإدارة الأفريقية فى وزارة الخارجية الصينية، ردا على سؤال "اليوم السابع" حول العلاقات المصرية الصينية، إن "الدولة المصرية علامة فارقة فى العلاقات مع القارة الأفريقية، ولدينا تعاون ضخم مع الجانب المصرى فى جميع المجالات، مضيفا أن علاقة الصين مع هى علامة كبيرة فى التعاون الصينى فى أفريقيا ومصر هى مفتاح قارة أفريقيا".

وأضاف مدير الإدارة الأفريقية فى وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفى عقب الملتقى الصينى الأفريقى لتبادل الأفكار بمدنية أيوو الصينية، أن الصين وأفريقيا دائما أصدقاء وشركاء وأخوة، ودائما يوجد علاقات صادقة قوية مبينة على الاحترام والدعم المتبادل، والصينيين والأفارقة حاربوا مع بعضهم الاستعمار الغربى، ولديهما الكثير من التاريخ والحضارات، ونتمى من أصدقائنا فى أفريقيا فهم موقف الصين من قضية بحر الصين الجنوبى.

وعلق مدير الإدارة الأفريقية، على أزمة جزر بحر الصين الجنوبى، قائلا: "نحن صبورون للغاية، ولن تكون الحرب خيارنا الأول، ولكن على الفلبين ومن يقف وراءها أن يعلموا أن الحرب ليست خيار الصين الأول وسيتحملون مسئولية ما سيحدث"، مؤكدا أن الصين لن تفرط فى حقوقها التاريخية فى جزر بحر الصين الجنوبى.

وأضاف سونقتيان، أن كل الخيارات مفتوحة لحل الأزمة إلا أنهم يفضلون التسوية السلمية، وإن كانت تأخذ وقتا طويلا، مؤكدا أن الوثائق القانونية التى بحوذتنا تؤكد سيادتنا على الجزر ولم يحدث أن نازعت الفلبين فى هذه الجزر إلا مؤخرا، ويلمح المسئول الصينى إلى أن وقوف الولايات المتحدة وراء الفلبين هو سبب المطالب الفلبينية.

لى سونقتيان مدير الإدارة الأفريقية فى وزارة الخارجية الصينية (1)

لى سونقتيان مدير الإدارة الأفريقية فى وزارة الخارجية الصينية (2)

لى سونقتيان مدير الإدارة الأفريقية فى وزارة الخارجية الصينية (3)

لى سونقتيان مدير الإدارة الأفريقية فى وزارة الخارجية الصينية (4)

لى سونقتيان مدير الإدارة الأفريقية فى وزارة الخارجية الصينية (5)

- بكين: دوريات أمريكا والفلبين فى بحر الصين تضر بالاستقرار الإقليمى
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