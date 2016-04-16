تأجيل الطعن على فوز "فى حب مصر" بالانتخابات لاستكمال التحقيق بمحاضر الفرز

قررت محكمة النقض، دائرة السبت (أ)، تأجيل نظر الطعن المقدم من المحامى محمد عبد الرازق، بصفته الممثل القانونى لقائمة "نداء مصر "، لإلغاء نتيجة فوز قائمة "فى حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، لاستكمال التحقيق وضم محاضر الفرز.

وقدم المحامى حافظة مستندات بمحاضر الفرز فى بعض اللجان تثبت تفوق قائمة نداء مصر على قائمة حب مصر بفارق كبير، كما اشتملت على محاضر رسمية حررت ضد قائمة فى حب مصر لخرقها الدعاية الانتخابية ومخالفة قانون الانتخابات، كما أرفق أسطوانة مدمجة احتوت على مقاطع فيديو لبعض المخالفات الانتخابية منها التوجيه الانتخابى والرشاوى الانتخابية.

واشتملت مذكرة الطعن على عدة دفوع منها الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته، والذى تمثل فى مخالفة المادة 41 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بشأن غياب بعض رؤساء اللجان، ومخالفة المادة 19 من قانون مجلس النواب والمادة 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمن من مخالفة شروط الدعاية الانتخابية، ومخالفة النتائج المعلنة من اللجنة العليا للانتخابات للنتائج الصادرة عن اللجان الفرعية واللجان العامة على مستوى 11 محافظة تشملهم القائمة.

كما ضمت المذكرة دفعا بالاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك لقيام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة نداء مصر من العملية الانتخابية دون مبرر قانونى، ثم القضاء باعادتها من قبل القضاء الإدارى، وهو ما ترتب عليه انشغال أعضائها بالنزاعات القضائية لمدة 20 يوما، ولم يحصلوا على الوقت الكافى للدعاية، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، كما امتنعت اللجنة عن تنفيذ الحكم لمدة 7 أيام، حسبما جاء بصحيفة الطعن.

يشار إلى أن قائمة "فى حب مصر" بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، فازت بـ45 مقعداً فى مجلس النواب، وأبرز من نجح بهذه القائمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب.

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