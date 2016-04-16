أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل الطعن على فوز "فى حب مصر" بالانتخابات لاستكمال التحقيق بمحاضر الفرز

Google+ Print
تأجيل الطعن على فوز "فى حب مصر" بالانتخابات لاستكمال التحقيق بمحاضر الفرز تأجيل الطعن على فوز "فى حب مصر" بالانتخابات لاستكمال التحقيق بمحاضر الفرز
قررت محكمة النقض، دائرة السبت (أ)، تأجيل نظر الطعن المقدم من المحامى محمد عبد الرازق، بصفته الممثل القانونى لقائمة "نداء "، لإلغاء نتيجة فوز قائمة "فى حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، لاستكمال التحقيق وضم محاضر الفرز.

وقدم المحامى حافظة مستندات بمحاضر الفرز فى بعض اللجان تثبت تفوق قائمة نداء مصر على قائمة حب مصر بفارق كبير، كما اشتملت على محاضر رسمية حررت ضد قائمة فى حب مصر لخرقها الدعاية الانتخابية ومخالفة قانون الانتخابات، كما أرفق أسطوانة مدمجة احتوت على مقاطع لبعض المخالفات الانتخابية منها التوجيه الانتخابى والرشاوى الانتخابية.

واشتملت مذكرة الطعن على عدة دفوع منها الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته، والذى تمثل فى مخالفة المادة 41 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بشأن غياب بعض رؤساء اللجان، ومخالفة المادة 19 من قانون مجلس النواب والمادة 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمن من مخالفة شروط الدعاية الانتخابية، ومخالفة النتائج المعلنة من اللجنة العليا للانتخابات للنتائج الصادرة عن اللجان الفرعية واللجان العامة على مستوى 11 محافظة تشملهم القائمة.

كما ضمت المذكرة دفعا بالاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك لقيام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة نداء مصر من العملية الانتخابية دون مبرر قانونى، ثم القضاء باعادتها من قبل القضاء الإدارى، وهو ما ترتب عليه انشغال أعضائها بالنزاعات القضائية لمدة 20 يوما، ولم يحصلوا على الوقت الكافى للدعاية، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، كما امتنعت اللجنة عن تنفيذ الحكم لمدة 7 أيام، حسبما جاء بصحيفة الطعن.

يشار إلى أن قائمة "فى حب مصر" بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، فازت بـ45 مقعداً فى مجلس النواب، وأبرز من نجح بهذه القائمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب.


>- تأجيل نظر طعن 42 طالبا على حكم حبسهم بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر" لـ7 مايو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما