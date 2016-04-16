مصرع سائق وتباع فى حادث تصادم على طريق العلمين فى مطروح

لقى سائق وتباع سيارة نقل مصرعهما إثر اصطدام سيارتهما بسيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق، بالكيلو 50 على طريق العلمين - وادى النطرون، دائرة قسم شرطة الحمام.

تبلغ لقسم شرطة الحمام، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالكيلو 50 على طريق العلمين، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بين السيارة رقم 9748 ع ب س نقل بمقطورة، قيادة ذكريا محمد السيد إمام مواليد 1961 سائق، مقيم شبرا ريس فى كفر الزيات بالغربية والسيارة رقم 3276 ى س أ نقل بمقطورة رقم 6153 ى ق ج، محملة بنخالة خشنة قيادة مصطفى أنور صبرة مواليد 1983 سائق، مقيم أم القصور فى منفلوط بأسيوط، وذلك أثناء توقف السيارة الثانية على جانب الطريق فاصطدمت بها السيارة الأولى من الخلف.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى ومحمد أحمد طه النجار 33 سنة تباع السيارة الأولى، مقيم كفر الزيات فى الغربية.

تم نقل الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى العلمين المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن الوفاة نتيجة كسر وتهتك بالجمجمة ونزيف بالمخ مع توقف عضلة القلب والرئتين إثر الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، تم التحفظ على السيارتين وإزالة آثار الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الحادث.

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