ننشر تفاصيل قرار النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية فى حادث تصادم قطار أسوان

أمرت نيابة أسوان، اليوم السبت، بتشكيل لجنة ثلاثية من هندسة السكة الحديد، لإجراء المعاينة اللازمة لحادث تصادم سيارة أجرة "صندوق" بقطار VIP 989 القادم من أسوان فى طريقه إلى القاهرة أمام مزلقان قرية العليقات بنجع الشيخ ونس دائرة مركز دراو، مع التصريح بدفن جثث المتوفيين الثمانية فى الحادث.

جاء قرار النيابة – التى حصلت اليوم السابع على تفاصيله - بتشكيل اللجنة الثلاثية لتكون مهمتها إجراء المعاينة اللازمة على عربات القطار التى تعرضت للاصطدام، وهى العربة رقم 7 و 8 بمنتصف القطار، مع فحص المزلقان محل الحادث لبيان ما بها من تلفيات وتقدير قيمتها، مع طلب استدعاء عامل المزلقان للتحقيق معه، وسماع شهادته عن الحادث، وكذلك المسئول عن برج المراقبة بمطار دراو الحربى المواجه للمزلقان وقت الواقعة، وتكليف المهندس الفنى بإدارة مرور أسوان، بإجراء المعاينة اللازمة على السيارة مرتكبة الحادث، واستعجال تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، توصلاً لحقيقتها وتحديد سبب وقوع الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة، فى المحضر رقم 973 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة دراو، والخاص بشأن اختراق السيارة رقم ( ص و ط / 7612 ) ربع نقل "صندوق" قيادة "محمود محمد خليل" لمزلقان المطار الحربى أمام قرية العليقات بنجع ونس بمركز دراو، واصطدامها بالعربة السابعة والثامنة بمنتصف القطار رقم ( 989 ) أسوان – القاهرة، ما نتج عن ذلك تهشم السيارة وخروج العربتين المشار إليهما عن القضبان، ووفاة 8 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.

وحصل "اليوم السابع" على الأسماء الكاملة لضحايا ومصابى الحادث، والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص، وهم "سهام يحيى أحمد طاهر" 14 سنة، و"مهدى محمود زكى" 17 سنة، و"محمود عبده فكرى" 36 سنة، ونجله "كرم" 4 سنوات، و"أسماء يوسف عبده فكرى" 33 سنة، و"تقى على حسن" 35 سنة، و"سهام سمير محمود حسن" 18 سنة، و"محمد حسن كرم الله" 30 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة دراو العمومية.

وأصيب كل من "هدير ربيع أحمد" 16 سنة، مصابة بجرح بالقدم والرأس وكسر بالساق اليسرى، و"محمود محمد خليل" 38 سنة، مصاب بجرح بالرأس والقدم، و"مصطفى عيد أحمد" 15 سنة، مصاب ببتر بالساق اليسرى، والطفلة "ملك محمد أحمد" 9 سنوات، مصابة بكدمات، والطفلة "فاطمة ربيع أحمد" 10 سنوات، مصابة بجرح بالذراع الأيسر والرأس، و"أحمد حمدى زكى" 20 سنة، مصاب بكدمات، والطفلة "أية سيد سمير" 3 سنوات، مصابة ببتر بالساق اليسرى، و"شيماء حسين عبد الغنى" 20 سنة، مصابة ببتر بالساق اليمنى، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى أسوان الجامعى.

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