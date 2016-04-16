وزير الصناعة يبحث مع وفد «ميتسوبيشي» إقامة مشروعات مشتركة

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع وفد شركة (ميتسوبيشي) العالمية برئاسة تاكاتو نيشزاوا رئيس مجلس إدارة الشركة إمكانية إقامة مشروعات للشركة بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الترسانات البحرية والحديد والصلب وتوليد الطاقة الكهربائية من الفحم ، بالإضافة إلى تحلية ومعالجة المياه.

وقال قابيل – في تصريح له اليوم السبت – إن زيارة وفد الشركة لمصر يأتي في إطار متابعة لقائهم مع رئيس الجمهورية خلال زيارته لليابان شهر يناير الماضي والتي تم خلالها التباحث حول إمكانية دخول الشركة في مشروعات مشتركة بمصر.

وأكد حرص الوزارة على الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها الشركة بهدف نقل التكنولوجيات للصناعة المصرية و الارتقاء بقدراتها التنافسية سواء في السوق المحلي أو الخارجي.

أ ش أ