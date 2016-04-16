وصول مساعدات إنسانية روسية إلى مطار "حميميم" فى سوريا

وصلت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من روسيا ومنظمة الهلال الأحمر العربى السورى السبت، إلى مطار "حميميم" فى محافظة اللاذقية مكان تواجد القاعدة الجوية الروسية.

وشملت المساعدات على أغذية متنوعة (حبوب، طحين، بسكويت للأطفال)، كما أرسلت بعض الأدوية يرافقها فريق رعاية طبية للاطلاع على أوضاع السوريين المهجرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال ضابط روسى أن بلاده مستمرة فى مساعدة الشعب السورى فى كافة المجالات وفى جميع المناطق التى تحتاج تقديم مساعدة.

من ناحية أخرى لقى 5 أشخاص مصرعهم، صباح السبت، جراء اعتداءات إرهابية بالرصاص والقذائف الصاروخية على أحياء سكنية بمدينة حلب السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر فى قيادة الشرطة " أن مجموعات إرهابية متحصنة فى حى بستان الباشا، أطلقت قذائف صاروخية على حى الميدان، ما تسبب فى مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المصدر إلى أن شخصا لقى مصرعه، وأصيبت امرأة، نتيجة إطلاق إرهابيين يتحصنون فى حى الليرمون، نيران قناصاتهم على المواطنين عند دوار شيحان بحلب.

وتنتشر فى عدد من أحياء حلب مجموعات إرهابية أغلبها ينتمى بشكل مباشر لتنظيم “جبهة النصرة” وتستهدف الأحياء الآمنة فى المدينة بقذائف صاروخية وهاون بشكل متكرر.

من جهته أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان السبت، بأن حصيلة قتلى المعارك الدائرة فى محافظة حلب بين مختلف الفصائل المتقاتلة منذ بداية الأسبوع بلغت 212 شخصا.

وأوضح المرصد- فى بيان أورده راديو (سوا) الأمريكى- أن من بين القتلى 82 عنصرا من القوات الحكومية، و94 من جبهة النصرة ومن فصائل معارضة متحالفة معها، بالإضافة إلى 34 مسلحا من تنظيم " داعش" الإرهابى.

ويذكر أن محافظة حلب تشهد اشتباكات على عدة جبهات، إذ تواجه قوات الحكومة عناصر داعش فى ريف حلب الجنوبى الشرقى، وتشتبك مع عناصر جبهة النصرة وفصائل متحالفة معها فى مناطق بريف حلب الشمالى والغربى.

وتدور أيضا مواجهات قرب الحدود التركية بين مسلحى داعش وفصائل معارضة فى أقصى ريف حلب الشمالى.