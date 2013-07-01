الجرجير يخلصك نهائياً من تساقط الشعر

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر بشكل دائم، ما يجعلهن ينفقن الكثير من المال للقضاء على هذه المشكلة المزعجة، وعلى الرغم من أن مستحضرات العناية بالشعر قد تقلل من تساقط الشعر، إلا أنها لا تقضي على المشكلة بشكل نهائي، ولكن الجرجير بفوائده الكبيرة سيخلصك من مشكلة تساقط الشعر بشكل نهائي وفعال، وكل ما ستحتاجينه هو حزمة كبيرة من الجرجير بالإضافة إلى ملعقة من الروزماري المطحون.

الطريقة:

1- قومي بغسل حزمة الجرجير جيداً ثم قومي بتنشيفها.

2- قومي بوضع ملعقة الروزماري في ربع كوب من الماء المغلي وغطيها واتركيها لمدة ساعتين.

3- افرمي الجرجير جيداً ثم قومي بخلطه مع الروزماري وإعادة فرمهم مرة أخرى.

4- صفي الخليط في علبة زجاجية بواسطة مناديل الأطفال المبللة حتى يتم التخلص من جميع الألياف أو الشوائب المتبقية.

5- يمكنك الاحتفاظ بالعلبة أثناء الاستخدام في الثلاجة لمدة أسبوع كامل، ويفضل القيام بوضع الخليط في بخاخة بلاستيكية أو قطارة أثناء الاستخدام حتى يسهل عليك إيصاله لفروة الرأس جيداً

6- استخدمي الخليط مرة أو مرتين يومياً، ويفضل أن يتم استخدامه مرة في منتصف اليوم ومرة قبل النوم.

7- بعد الانتهاء يمكنك وضع القليل من الكريم أو الزيت على شعرك حتى يسهل عليك تمشيطه.

8- إضافة إلى علاج تساقط الشعر والذي ستلاحظينه بعد أول أسبوع، ستلاحظين أن طول شعرك في ازدياد مستمر، والسبب في ذلك هو أن الجرجير والروزماري معروفان بفوائدهما الكبيرة في تغذية الشعر وتطويله أيضاً.