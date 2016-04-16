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بالصور.. حملة نظافة بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ استعدادً للاحتفال بأعياد الربيع

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بالصور.. حملة نظافة بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ استعدادً للاحتفال بأعياد الربيع بالصور.. حملة نظافة بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ استعدادً للاحتفال بأعياد الربيع
تابع المحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم حملة لرفع المخلفات وأكوام القمامة المتراكمة بمدخل المدينة، وحملة نظافة بشوارع المصيف.

قال فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، خلال تصريحات صحفية له، اليوم السبت، إنه أشرف على حملة النظافة، وطالب العمال بمزيد من الجهد، لرفع كافة المخلفات وإزالة الحشائش وأكوام القمامة المتراكمة والحافظ على نظافة الطرق فى مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأضاف أنه تم رفع القمامة من الشوارع ورفع الأتربة من على جانبى الطريق، وإزالة الحشائش ورفع مخلفات المبانى، مؤكداً أنه جار استكمال الحملة خلال الأسبوع الحالى، استعداداً لاستقبال المترددين على المصيف فى أيام الاحتفال بأعياد الربيع .

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تابع رفع الأنقاض المتراكمة منذ سنوات بمدخل الطريق المؤدى للبحر بشاطئى النرجس والفنار وإظهار الطرق بالمدينة بالمظهر الأفضل لمدينة سياحية للنهوض بالمدينة بالمستوى المطلوب.

حملة نظافة-بلطيم - كفر الشيخ-قمامة (1)

حملة نظافة-بلطيم - كفر الشيخ-قمامة (2)

حملة نظافة-بلطيم - كفر الشيخ-قمامة (3)

حملة نظافة-بلطيم - كفر الشيخ-قمامة (4)

حملة نظافة-بلطيم - كفر الشيخ-قمامة (5)

حملة نظافة-بلطيم - كفر الشيخ-قمامة (6)

حملة نظافة-بلطيم - كفر الشيخ-قمامة (7)

حملة نظافة-بلطيم - كفر الشيخ-قمامة (8)


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