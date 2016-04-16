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ضابط شرطة يتهم بودي جاردات محمد حماقي بالتعدي عليه والمطرب يتبرأ منهم

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السبت 16-04-2016 12:59

أعرب المطرب محمد حماقي عن استيائه مما حدث من تطاول على ضابط شرطة من قبل بعض العناصر التي كانت مسؤولة عن تأمين حفله الذي أقيم منذ يومين في جامعة الأهرام الكندية.
وأضاف حماقي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن ما حدث من تعدٍ كان قبل أن يصعد على خشبة المسرح لأداء فقرته بحوالي ساعة،وشدد حماقي على ضرورة محاسبة المخطئ لعدم تكرار مثل هذه الواقعة، خاصةً وأنها تعد الأولى من نوعها التي تحدث له طوال مشواره الفني لأكثر من 13 عاماً.
كما نفت إدارة أعمال حماقي استعانته بأي فرد أمن خاص به،وأكدت أنه لا يستخدم بودي جاردات كما ادعت بعض الصحف،وعلى من ينشر هذه الأخبار أن يتحرى الدقة قبل نشرها.
وكانت أخبار قد انتشرت في تقارير صحفية تفيد بتعدي البودي جاردات الخاصين بحماقي على ضابط شرطة على مداخل أحد بوابات دخول الحفل وأصيب الضابط بإصابات عديدة دفعته لتحرير محضر ضد المتعدي.

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سيدتي