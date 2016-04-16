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بالصور..إبنة سيد زيان منهارة في عزاء والدها

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السبت 16-04-2016 13:09

أقيم مساء أمس بمسجد أسد بن الفرات بالقاهرة عزاء الفنان الكوميدي القدير سيد زيان بوجود عدد كبير من الفنانين منهم المطرب أحمد عدوية وفيفي عبده ودلال عبد العزيز وكمال أبو ريه وأحمد بدير وإيهاب فهمي ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وصابرين ونهال عنبر ومحمد أبو داوود والفنان الكوميدي البعيد عن الفن منذ سنوات نظراً لظروفه المرضية المنتصر بالله،كما حضرت الفنانة هند عاكف وفاروق فلوكس ومحمد رياض والإعلامي وائل الإبراشي.
وبدت إيمان ابنة الفنان الراحل وهي منهارة تماماً من البكاء نظراً لشدة تعلقها به وتوفي في منزلها. كما تصدر نجل سيد زيان صف الرجال حيث تلقى العزاء في والده.
وكان الفنان سيد زيان قد توفي منذ يومين بعد صراع سنوات مع المرض عن عمر يناهز 73 عاماً وشيعت جنازته صباح أول أمس
وسط غياب فني.

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سيدتي