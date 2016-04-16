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اليسا تطل في رمضان في "يا ريت"مع ماغي بو غصن ومكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب

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السبت 16-04-2016 14:56

نشرت الفنانة ماغي بو غصن عبر حسابها الرسمي على "انستقرام" صورة تجمع بين زوجها المنتج جمال سنان والفنانة إليسا، خلال توقيعهما العقد الذي يقتضي بأن تغني إليسا "تيتر" مسلسل "يا ريت" المقرر عرضه في رمضان 2016.
المسلسل من بطولة مكسيم خليل، ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب،منى واصف، خالد القيش، علاء الزعبي، أنطوانيت نجيب، بسام لطفي، ميريانا معلولي، وهاني عادل، ومن إخراج فيليب أسمر وكتابة كلوديا مارشليان وإنتاج "إيغلز فيلم" لصاحبها جمال سنان.
يشار إلى أن إليسا سبق أن غنت " تيتر" مسلسل "لو" وكانت هذه الأغنية سبباً في حصول مشكلة بينها وبين الفنان الشامل مروان خوري الذي ما لبث أن طرح الأغنية بصوته كونها من كلماته وألحانه، ثم ما لبث أن تطور الأمر إلى حصول مشكلة بين مروان خوري و"فانز" وائل كفوري، عندما أشاد الأخير بغناء إليسا للأغنية.

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سيدتي