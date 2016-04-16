فاطمة الصفي: انتظروا تغييرات جذرية بدوري في مسلسل "نوايا"

أعربت الفنانة فاطمة الصفي في دردشة مع "سيدتي نت" عن سعادتها بما تحققه شخصية لطيفة التي تؤديها بالعمل من أصداء إيجابية لدى جمهورها، وهي ابنة أخت «شيخة» «مما جعلني، تضيف، في جملة مشاهدي إلى جوار الفنانة سعاد عبد الله أقدم شخصية ثرية بالمواقف والمضامين».

وعن ما يحمله دورها من مفاجآت، ردت الصفي قائلة: «لو أني متزوجة في الحياة رجلاً مثل زوجي بالمسلسل لتركته على الفور، ولما بقيت برفقته يوماً واحداً». إن ما جذبني إلى تلك الشخصية كونها واقعية وموجودة كثيراً في مجتمعاتنا العربية»، لافتة إلى أن شخصية «لطيفة» التي تجسدها بالعمل بعيدة كل البعد عن شخصية فاطمة الصفي في الحقيقة.

وتداركت: «شخصيتي بعيداً عن الفن والعمل، شخصية محبّة للحياة ولا أحب الاستسلام إلى أمور تحبط من عزيمتي. وبالرغم أن المسلسل يسلط الضوء على العديد من المواقف السلبية في المجتمع، إلا أنه لا يخلو من الإيجابيات التي يلحظها الجمهور، إذ لا بد من إنصاف أصحاب الحق».

وأشارت الصفي، مروراً بأحداث مسلسل «نوايا» سيكون المشاهد على موعد مع مفاجأة كبيرة وتغيير في شخصية لطيفة التي لن تستمر طويلاً فيما تعيشه من استسلام مع الواقع الأليم مع زوجها الذي يجسد دوره الفنان فهد عبد المحسن، حيث سيرى الجمهور خلال الأحداث اختلافاً كبيراً في شخصيتها، وقد يصل بها الأمر إلى الانتقام من زوجها ومن الواقع المرير الذي تعيشه في حياتها.

أصيبت الفنانة فاطمة الصفي في عينيها إثر سقوطها في المنزل، وهناك من يقول ربما كانت «عين الحسد» بعد تألقها اللافت في المسلسل.

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