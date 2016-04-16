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حلول لتنظيم شنط اليد

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السبت 16-04-2016 16:53

كثيراً ما نبحث عن الأغراض، لا سيما المفاتيح الضائعة داخل شنط اليد، ونضطر لتفريغ محتوياتها لإيجاد ما نبحث عنه! لكن، تبدو حلول "سيدتي. نت" لتنظيف وتنظيم شنط اليد مناسبة للتخلّص من ذلك، كيف؟

- اختاري شنط اليد المزوّدة بجيوب في داخلها، وذلك لوضع "الموبايل" والمفاتيح في الجيوب، ما يسهّل الوصول إليها.
- اختاري بطانة شنط اليد ذات اللون الفاتح، ما يسهّل عليك إيجاد الأغراض التي تحتاجينها.

- تجنبي رمي المناديل الورقية، مثلاً، داخل الشنطة.
- خصّصي محفظة صغيرة داخل شنطة اليد، لحفظ مساحيق التجميل في داخلها.
- اقتني محفظةً صغيرةً لوضع الفواتير والأوراق الهامّة فيها.
- ضعي النقود داخل المحفظة بعد إحكامها جيداً، منعاً من تساقطها في الشنطة.
- نظّفي شنط اليد مرة أسبوعياً، مع الحرص على ترتيب محتوياتها يومياً.

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