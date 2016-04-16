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ننشر أسماء المتوفيين في حادث قطار «أسوان»

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نقل الجثث 4

مراسل «ONA»:

حصلت وكالة «أونا»، على أسماء 8 أشخاص المتوفيين فى حادث تصادم قطار «أسوان»، الذى وقع مساء أمس الجمعة، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص أخرون في الحادث، تم نقلهم الى مستشفى أسوان الجامعى .

والمتوفون هم « محمد حسن كرم الله 30 عاماً, محمود عبده فكرى 32 عاماً ، ومهدى محمود ذكى 13 عاماً, أسماء يوسف فكرى 25 عاماً، سهام سمير محمود 25 عاماً, تقى على حسن 28 عاماً, سهام يحيى أحمد 16 عاماً ، كريم محمود عبده فكرى 4 سنوات » .

وكانت سيارة أجرة إصطدمت بقطار 989 أسوان القاهرة ، أمام مزلقان نجع ونس بمدينة دراو ، مما أدى الى مصرع 8 أشخاص وإصابة 8 أخرون .

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