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مطار القاهرة يسمح بسفر مدير تسويق «فودافون» بعد موافقة الكسب غير المشروع

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مطار القاهرة يسمح بسفر مدير تسويق «فودافون» بعد موافقة الكسب غير المشروع مطار القاهرة يسمح بسفر مدير تسويق «فودافون» بعد موافقة الكسب غير المشروع

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

منعت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة، أحمد عصام الدين أجمد شلبيه، رئيس قطاع التسويق بشركة فودافون من السفر بناء علي تعليمات من جهاز الكسب غير المشروع.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة، إن رئيس قطاع التسويق بشركة فودافون مصر تقدم للسفر أمس الجمعة، وكان متجها الي لندن.

وأضاف المصدر ان رئيس قطاع التسويق بشركة فودافون مصر غادر القاهرة مساء أمس الجمعة، متجها الي ميونخ وذلك بعد الحصول علي موافقة من جهاز الكسب غير المشروع.

ونفي المصدر ما تناولته العديد من المواقع عن منع مدير التسويق بشركة فودافون مصر بناء علي بيانات ومعلومات تتعلق بقضية ريجيني.

 

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