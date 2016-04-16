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مورينتيس: أتمنى دربي مدريد في نهائي دوري الأبطال

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مورينتيس: أتمنى دربي مدريد في نهائي دوري الأبطال مورينتيس: أتمنى دربي مدريد في نهائي دوري الأبطال

(إفي): أبدى مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق فرناندو مورينتيس إعجابه بنتيجة قرعة نصف نهائي دوري الأبطال التي أجريت الجمعة.

وأسفرت القرعة عن وقوع ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ومواطن الأول أتليتكو مدريد مع بايرن ميونيخ الألماني.

وقال مورينتيس في تصريحات لـ(إفي) تعليقا على القرعة:"مانشستر سيتي فريق شيق وبكل تأكيد سيلعب مباراتين مفتوحتين في هذا الدور".

وتابع اللاعب السابق "أعتقد أن باريس سان جيرمان لم يكن ليفكر بنفس طريقة سيتي"، الذي أقصى الفريق الفرنسي من ربع النهائي.

وأشار مورينتيس إلى أنه إذا ما تأهل ريال مدريد للنهائي فإنه سيفضل "بلا شك" عبور أتليتكو للنهائي لكي يضمن اللقب فريق من إسبانيا.

وبخصوص تمكن أتليتكو من إقصاء برشلونة من ربع النهائي قال "نحن في لحظة حساسة بالموسم والتي يمكن أن تصبح أي مباراة فيها هي الأصعب"، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن كل الخيارات في الليجا لا تزال مفتوحة بالنسبة للنادي الكتالوني وأتليتكو وريلل مدريد.

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