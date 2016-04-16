تقرير – ريال مدريد قد ينازع بايرن من أجل كارلوس باكا

قالت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية إن ريال مدريد يريد الظفر بالمهاجم الدولي الكولومبي كارلوس باكا وأنه قد يجد منافسة في ذلك من بايرن ميونيخ.

لاعب إشبيلية السابق قد مردودا جيدا مع ميلان في الدوري الإيطالي لكن الأزمة المادية الحادة في الأخير قد تدفعه لبيع المهاجم إلى أحد عمالقة أوروبا.

فريال مدريد يرغب في ضمه منذ أن كان كارلو أنشيلوتي مدربا للفريق، وهو ما يؤيده أيضا المدرب الحالي زين الدين زيدان الذي صرح في وقت سابق أن الفريق بحاجة إلى مهاجم إضافي كي يريح الثلاثي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة في بعض الأوقات.

أما بايرن، فمع قدوم أنشيلوتي بدء من الموسم المقبل فإنه يسعى أيضا للتعاقد مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى استعداد ريال مدريد لدفع مبلغ قدره 25 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب.