أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

جراحون ينجحون فى فصل توأمتين ملتصقتين فى تكساس

Google+ Print
جراحون ينجحون فى فصل توأمتين ملتصقتين فى تكساس جراحون ينجحون فى فصل توأمتين ملتصقتين فى تكساس
أجرى جراحون فى تكساس جراحة ناجحة لفصل توأمتين عمرهما 10 أشهر ملتصقين عند الخصر وتشتركان فى القولون والمثانة.

وأجريت الجراحة فى مستشفى دريسكول للأطفال فى كوربوس كريستى واستغرقت حوالى 12 ساعة وانتهت بفصل التوأمتين شيمينا وسكارليت هرنانديز توريس.

وقال هارون بالتيل جراح الاطفال فى المستشفى فى مؤتمر صحفى أمس الجمعة (15 إبريل) "يمكننى القول بحيادية ودون أى شك إن الجراحة جرت بشكل سلس وجيد بفضل التحضير والدعم الكبير الذى تلقيناه جميعا من العديد من العاملين فى هذا المستشفى العظيم."

وذكر المستشفى أن التوأمتين ولدتا مع توأم ثالث اسمها كاتالينا التى ولدت بدون مشاكل صحية خطيرة. وولادة ثلاثة توائم بينهم اثنان ملتصقان تحدث مرة واحدة تقريبا من بين كل 50 مليون حالة.

وأضاف المستشفى أن أطباء بينهم أخصائيون فى جراحة الأطفال والجراحة التقويمية والأعصاب استعدوا على مدى أشهر للعملية الجراحية المعقدة والدقيقة التى أجريت يوم الثلاثاء الماضى (12 إبريل).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365