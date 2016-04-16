جراحون ينجحون فى فصل توأمتين ملتصقتين فى تكساس

أجرى جراحون فى تكساس جراحة ناجحة لفصل توأمتين عمرهما 10 أشهر ملتصقين عند الخصر وتشتركان فى القولون والمثانة.

وأجريت الجراحة فى مستشفى دريسكول للأطفال فى كوربوس كريستى واستغرقت حوالى 12 ساعة وانتهت بفصل التوأمتين شيمينا وسكارليت هرنانديز توريس.

وقال هارون بالتيل جراح الاطفال فى المستشفى فى مؤتمر صحفى أمس الجمعة (15 إبريل) "يمكننى القول بحيادية ودون أى شك إن الجراحة جرت بشكل سلس وجيد بفضل التحضير والدعم الكبير الذى تلقيناه جميعا من العديد من العاملين فى هذا المستشفى العظيم."

وذكر المستشفى أن التوأمتين ولدتا مع توأم ثالث اسمها كاتالينا التى ولدت بدون مشاكل صحية خطيرة. وولادة ثلاثة توائم بينهم اثنان ملتصقان تحدث مرة واحدة تقريبا من بين كل 50 مليون حالة.

وأضاف المستشفى أن أطباء بينهم أخصائيون فى جراحة الأطفال والجراحة التقويمية والأعصاب استعدوا على مدى أشهر للعملية الجراحية المعقدة والدقيقة التى أجريت يوم الثلاثاء الماضى (12 إبريل).