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بالصور.. أعلام مصر وفرنسا تزين طريق المطار استعداد لوصول هولاند غدًا

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بالصور.. أعلام مصر وفرنسا تزين طريق المطار استعداد لوصول هولاند غدًا بالصور.. أعلام مصر وفرنسا تزين طريق المطار استعداد لوصول هولاند غدًا
استعدت سلطات مطار القاهرة الدولى، لزيارة الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، الذى من المقرر أن يصل القاهرة غدًا الأحد للقاء نظيره المصرى الرئيس عبد الفتاح بهدف "تعميق العلاقة الاستراتيجية" بين البلدين.

وقامت سلطات المطار بإغلاق ساحات انتظار السيارات المجاورة لاستراحة رئاسة الجمهورية، ومنع دخول أى سيارة لحين انتهاء زيارة الرئيس الفرنسى.

كما تم تزيين الطرق المؤدية للمطار، التى سيسير فيها الرئيس الفرنسى فور وصوله القاهرة بأعلام وفرنسا كما قامت قوات الأمن باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين وصول الرئيس الفرنسى.

أعلام-مصر-وفرنسا-تزين-طريق-المطار-(1)

أعلام-مصر-وفرنسا-تزين-طريق-المطار-(2)

أعلام-مصر-وفرنسا-تزين-طريق-المطار-(3)

أعلام-مصر-وفرنسا-تزين-طريق-المطار-(4)

أعلام-مصر-وفرنسا-تزين-طريق-المطار-(5)


>قمة "مصرية – فرنسية" بين السيسي وهولاند غداً بالقاهرة
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مصر 365

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