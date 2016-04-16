محمد العريفى ينشر صورا من جنازة الشيخ محمد أيوب إمام الحرم النبوى سابقاً

نشر محمد العريفى، الداعية السعودى، صورا من جنازة الشيخ محمد أيوب إمام الحرم النبوى سابقا على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وكتب قائلا "صُلى قبل قليل على الشيخ محمد أيوب اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، تاريخ طويل عامر متميز بالقرآن والإمامة بالمسجد النبوى".

وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد أيوب إمام الحرم النبوى سابقاً بعد صلاة فجر اليوم السبت.

وفاة الشيخ محمد أيوب إمام المسجد النبوى بعد أدائه صلاة الفجر

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قبل عودته لإمامة المصلين.. بالفيديو.. إمام المسجد النبوى باكياً: "أمنيتى العودة إلى إمامة المصلين"

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