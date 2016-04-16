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تقرير – يوفنتوس قد يتخلى عن زازا لميلان من أجل دي تشيليو

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تقرير – يوفنتوس قد يتخلى عن زازا لميلان من أجل دي تشيليو تقرير – يوفنتوس قد يتخلى عن زازا لميلان من أجل دي تشيليو

خصص مارتن يول مدرب الأهلي فقرة خاصة للتسديد على المرمى من أجل المهاجم الجابوني ماليك إيفونا بعد فرصتيه المهدرتين أمام إنبي الجمعة.

وشهد المران تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في المباراة التي حسمها الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الـ22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وحرص يول على تصحيح الأخطاء التي ظهرت من الفريق خلال المباراة التي استطاع الأهلي من خلالها توسيع الفارق في صدارة الترتيب إلى 11 نقطة مع الزمالك الوصيف.

ويستعد الفريق لاستضافة يانج أفريكانز التنزاني يوم الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1.

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