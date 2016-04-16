«الصحة»: خطة تطوير شاملة للوحدات والمراكز الصحية خلال الثلاث أشهر المقبلة

مراسل «ONA»:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة تطوير شاملة للوحدات والمراكز الصحية للرعاية الأساسية على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لتحسين الأداء وتطوير الخدمة المقدمة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل ٢٠ فريق عمل طائر من مختلف مديريات الشئون الصحية للعمل الميدانى بالمحافظات، على أن تكون أولويات المرور للمناطق التى نوه عنها أعضاء مجلس النواب فى طلباتهم من وزارة الصحة، بزيارة الوحدات والمراكز التى تحتاج الى تطوير أو قرارات إزالة، والوقوف على معوقات التنفيذ والعمل على سرعة حل المشكلات والوصول الى رضاء متلقى الخدمة .

بينما قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأساسية، أن هناك مرور دائم على الإدارات الصحية بمصاحبة مديرى العموم بالإدارات المختلفة للإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بديوان الوزارة ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظات وفرق الإشراف بالمديرية، لافتة الي أنه تم توجيه جميع المديريات بالإستعداد لتوفير المستلزمات وضبط الأداء .

وأضافت، أن الوزارة تضع الأولوية للمحافظات الحدودية والصعيد، حيث تم تدريب4542 متدرب مـن مستهدف 5400 شخص ، على تحسين جودة الخدمات من خلال برامج أدلة العمل والمؤشرات وحقوق المرضى والتثقيف الصحى، لافته الى ضرورة توافر المستلزمات والصيانة الدورية وتوفير الأطباء وعمال الأمن والنظافة، وتجهيز الوحدات للإعتماد وتدريب الفريق الطبى على جودة الرعاية الصحية وحقوق المريض، ووضع آلية للشكاوى وإيجاد حلول لها .