«الصحة»: بدء تدريب أطباء مستشفيات الصدر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

مراسل «ONA»:

أعلن الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، عن البدء فى تنفيذ الدورة التدريبية للأطباء العاملين فى الرعايات المركزة بمستشفيات الصدر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمواجهة التعامل مع الحالات الحرجة للإنفلونزا ومضاعفاتها .

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هذه الدورة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتدريب ورفع الكفاءة العلمية لدى جميع الأطباء العاملين بمستشفيات الصدر، خلال العام الجارى ، مؤكداً أن الدورة تنطلق اليوم وحتى يوم 21 أبريل الجاري، ويتم تنفيذ الجزء النظرى منها بالمركز القومى للتدريب وأبحاث الدرن بالعباسية، والجزء العملى بالمعهد القومى للتدريب .

وأضاف مجاهد، أنه يشارك فى الدورة عدد 25 طبيب من مستشفيات القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والدقهلية، ويلقى المحاضرات أحد الخبراء العالمين فى هذا المجال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.