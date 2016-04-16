شرطة الشارقة تطلق دوريات رقباء السير في المنطقة الوسطى

أطلقت إدارة شرطة المنطقة الوسطى ممثلة بقسم المرور والدوريات دوريات رقباء السير بالمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأشار العقيد أحمد بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى إلى أن دوريات رقباء السير في مدينة الذيد تهدف إلى ضبط الشارع المروري بصفة عامة والطرق الداخلية بصفة خاصة من خلال سرعة الاستجابة والوصول إلى الحوادث المرورية في أسرع وقت ممكن.

ودعا بن درويش أفراد الجمهور ومستخدمي الطريق إلى التعاون مع رجال الشرطة والالتزام بأنظمة السير والمرور المعمول بها وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق.