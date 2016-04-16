"كهرباء دبي" تفوز بالجائزة العالمية لإدارة المخاطر 2016 في بريطانيا

في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل في مجال التميز، فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بالجائزة العالمية لإدارة المخاطر 2016 عن فئة "استراتيجية ادارة المخاطر للأمن الإلكتروني للعام"، التي ينظمها معهد إدارة المخاطر في بريطانيا الرائد عالمياً في مجال التثقيف ووضع معايير كفاءة إدارة المخاطر وتقدير أفضل الممارسات العالمية.

وتسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الجائزة خلال الحفل السنوي العالمي لتوزيع الجوائز في مجال المخاطر في فندق "بارك لين هيلتون"، لندن ماي فير، في 15 إبريل الجاري، بحضور قيادات عالمية وممثلين عن أكثر من 40 دولة.

حضر الحفل عبد الرحمن غانم المطيوعي، سفير دولة الإمارات لدى بريطانيا، وكل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، والدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس-قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، ومحمد عبدالكريم الشامسي، مدير أول الاستدامة وتغير المناخ، وعبدالرحمن عبدالله الجامع، مدير أول – المخاطر المؤسسية والحوكمة الأمنية، وأحمد عبدالله، مدير أول الإتصال الخارجي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وكنيث ماكون مدير -إدارة المخاطر المؤسسية من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد هذه الفئة لتقديم العروض للفوز بالجوائز ، وقد تقدمت 120 شركة من مختلف أنحاء العالم. وركز تقديم هيئة كهرباء ومياه دبي على مكافحة تزايد مخاطر الأمن الإلكتروني وفقاً للمقياس المؤسسي للمخاطر (Tier 1) عن طريق انشاء فرقة عمل داخلية للأمن الإلكتروني تجمع ما بين الخبرات الخارجية والموارد الداخلية من أجل التوصل لحلول سريعة وفعالة، إضافة إلى المخرجات والنتائج الخاصة بـتنفيذ 29 توصية استراتيجية وتكتيكية سريعة. ولضمان استدامة الأمن المؤسسي في الهيئة، تم انشاء ادارة حوكمة الأمن المؤسسي و التي تعنى بتوفير الحوكمة والرؤية الاستشرافية والتوجيه لحل المسائل الأمنية التي قد تجابه الهيئة مع توفير دعم و موائمة على مستوى الهيئة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " إنه لمن دواعي فخرنا أن نتسلم هذه الجائزة المرموقة التي تسجل وتوثق الممارسات التي تتبعها الهيئة وجعلت منها نموذجا يحتذى على المستوى العالمي في إدارة المخاطر، والتي أهديها بدوري الى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي - رعاه الله، الذي نسير وفق توجيهاته الهادفة لتعزيز تنافسية دبي عالمياً ومواكبة أفضل الممارسات العالمية من أجل تنمية الابتكارات، والتقنية، والريادة، والاستدامة، حيث تطبق الهيئة أعلى المعايير في مجال إدارة المخاطر المؤسسية ، الأمر الذي يدعم تحقيقها لأهدافها الاستراتيجية من خلال نهج استباقي في تحديد المخاطر وتقييمها وتحديد الأولويات المتعلقة بها ومراقبتها في الهيئة بأكملها. وانطلاقاً من حرصنا على تقديم خدمات الكهرباء والمياه لإمارة دبي وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والإعتمادية، نعمل دوماً على دراسة كافة الاحتمالات والمخاطر التي قد تؤثر على خططنا الاستراتيجية وسير العمليات التشغيلية أو جودة الخدمات التي نقدمها لجمهور متعاملينا في مختلف مناطق دبي، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية ووضع الخطط البديلة للتحسين وضمان تحقيق أفضل النتائج المؤسسية."

وأضاف "يأتي فوز الهيئة اليوم بجائزة "استراتيجية مخاطر للأمن الإلكتروني للعام 2016" ضمن الجوائز العالمية لإدارة المخاطر" التي يشرف عليها خبراء بارزين من مختلف أنحاء العالم، ثمرة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الهيئة لتجنب كافة أشكال المخاطر قبل تحولها إلى عقبات تؤثر على تحقيق أهدافنا المؤسسية سواء على المدى القصير أو البعيد. وتسهم هذه الجائزة في تعزيز مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً في مجال تنفيذ تدابير فعالة وحديثة لإدارة المخاطر وتؤكد حرصها المتواصل على استدامتها في مسيرة التميز."

واختتم حديثه بالقول : "انطلاقاً من رؤيتنا لنكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي، نتبنى في هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل الممارسات العالمية المستقاة من شهادة الآيزو 31000 وأحدث الأنظمة الإدارية المتكاملة في مجال إدارة المخاطر المؤسسية كونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتخطيط والتوجه الاستراتيجي للهيئة."

يشار إلى أن الهيئة قد فازت بالجائزة العالمية لإدارة المخاطر 2015 عن فئة "الالتزام بالتعلم والتطوير"، لتكون الهيئة بذلك أول مؤسسة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذه الجائزة. كما فازت بالجائزة العالمية لإدارة المخاطر 2013 عن فئة تطوير قدرات إدارة المخاطر.