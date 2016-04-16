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28 مايو.. الحكم في استئناف النيابة على حكم براءة الفنانة غادة إبراهيم

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28 مايو.. الحكم في استئناف النيابة على حكم براءة الفنانة غادة إبراهيم 28 مايو.. الحكم في استئناف النيابة على حكم براءة الفنانة غادة إبراهيم

غادة إبراهيم (أرشيفية)

حجزت محكمة جنح مستأنف دار السلام، اليوم السبت، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر ثانى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة والقاضى ببراءة الفنانة غادة إبراهيم من الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب الى جلسة ٢٨ مايو للحكم.

وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة غادة إبراهيم ودفاعها وباقى المتهمين عن الحضور للمرة الثانية ماعدا متهم واحد فقط.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدى وعضوية المستشارين أحمد عمر وعمار عبدالله وممثل النيابة احمد على وسكرتارية على حسن وحسين السقا وحمدى مرزوق.

كانت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار جمال الجباوى، استئنافت على براءة الفنانة غادة إبراهيم واخرين من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

 

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