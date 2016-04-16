تكريم مكتبات الميكانيكية وقمن بنات أوائل الجمهورية

كتب: سيد عبد الغني

تقام احتفالية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف لتكريم مكتبتي مدرستي بني سويف الميكانيكية وقمن العروس الإعدادية بنات بالواسطي في احتفالية خاصة بحضور وكيل الوزارة نبوي محمد علي تقديراً لجهود القائمين علي تلك المكتبات والطلاب المشاركين في مسابقة وزارة التربية والتعليم .

وأوضح خليفة محمد حامد موجه عام المكتبات انه بهذا الفوز يستحق القائمين علي المكتبات بالمدارس الفائزة التقدير لتحقيقهم أهداف عامة وتتمثل في غرس وتأصيل عادة القراءة والاستمتاع بها وممارسة الأنشطة المنبثقة عنها ، صقل المواهب ورعاية الموهوبين باعتبارهم ثروة قومية غير محددة الإمكانات بتقديم ما يتناسب مع استعداداتهم وميولهم ، إثارة روح التنافس والابتكار بين العاملين بالمكتبات.

وأشار "خليفة" محمد حامد أن مكتبتي المدرستين وشاركت وتنافست بجدارة في المسابقة التي أقيمت علي مستوي الجمهورية وتصدرا المراكز الأولي للقطاع الرابع وحققت مكتبة الميكانيكية ببني سويف الفوز بالمركز الأول كما فازت مكتبة قمن العروس بالواسطي بالمركز الثالث علي مستوي القطاع الرابع جمهورية .

حيث سيتم إهداء الجوائز والشهادات التقديرية لكل من : عبد الناصر عبد التواب مدير مدرسة بني سويف الميكانيكية وأخصائيو المكتبة ( نعمة محمد محمد , مروه علي حسين , دعاء عباس ) والطلاب أصدقاء المكتبة ( عبد الله رجب سيد , أحمد شعبان مسعود , أحمد محمد علي , هشام محمد أحمد , عاطف عبد الناصر عبد التواب , محمود عبد العال محمد , محمد سيد محمد جنيدي ).

بحضور جمال خميس طه موجه أول مكتبات إدارة بني سويف ، نعمة علي مصطفي موجهة مكتبات المتابعة لمدرسة بني سويف الميكانيكية ،

بالإضافة ألي تكريم الطلاب والقائمين بالإشراف علي مكتبة مدرسة قمن العروس بنات بالواسطي الموجه الأول للمكتبات بالواسطي أمل عبد السلام ، هدي موجهه مكتبات متابع مدرسة قمن العروس بنات بالواسطي .

شبكةعيونالإخبارية

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