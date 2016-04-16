وزير الزراعة: اجتمعت مرتين بالمجموعة الاقتصادية لتحديد سعر الذرة الصفراء

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، أنه سيتم وضع سعر استرشادى مناسب للذرة الصفراء، لافتا أنه ناقش ذلك خلال لقائه بالمجموعة الاقتصادية لمدة اجتماعين واستغرق الحديث عنها ساعتين ونصف خلال كل اجتماع.

وأضاف الوزير خلال لقائه بالفلاحين بالشرقية، أنه اعتبر ذلك بمثابة نجاح، لكون الحكومة تستورد كميات كبيرة جدا، الذى أقيم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ونواب البرلمان، ومن المقرر بدء جولة تفقدية للوزير عقب الاجتماع، وسيعقبها افتتاح جمعية زراعية بالعلاقمة مركز ههيا، وتفقد زراعات القمح على المصاطب بكفر حمودة، وتفقد مستبت الشعير بعزبة أبو حجاب بالقنايات، وجمعية الثروة الحيوانية بقرية التلين ومزرعة إنتاج البيض وشونة القمح فى بردين.

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