إنشاء أول مصنع لإنتاج الطاقة الشمسية بتكلفة 100 مليون جنيه في قنا

مراسل «ONA»:

قالت المهندسة فاطمة محمد مديرة المنطقة الصناعية بمركز قفط بمحافظة قنا، إنه تم البدء فى إنشاء أول مصنع لإنتاج الطاقة الشمسية بالمحافظة، بتكلفة إستثمارية بلغت 100 مليون جنيه تقريبا ، الذي يعمل علي توفير ما يقرب من 1000 فرصة عمل لأبناء المحافظة .

وأشارت الي أن المصنع يقام على مساحة 25 ألف متر مربع، ويتضمن 4 مصانع أخرى مكملة، وهى مصنع لإنتاج الزجاج المعالج والمستخدم فى الألواح الشمسية، والمصنع الثانى لإنتاج الخلايا الشمسية، والمصنع الثالث لتجميع الخلايا داخل الألواح ، والمصنع الرابع لإنتاج السخانات الشمسية.

وأضافت الي أنه تم إنهاء جميع التراخيص اللازمة للمصنع بالمنطقة الصناعية بعد حصوله على جميع الموافقات من الجهات المختصة للإنشاء، مؤكدة أن المصنع تابع لمستثمر مصرى يحمل الجنسية الأمريكية .