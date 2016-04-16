نيابة البساتين تتسلم تقرير الطب الشرعى حول اتهام مكتب صرافة بتزوير العملات

تسلمت نيابة البساتين، برئاسة المستشار معتز شريف رئيس النيابة، تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بشأن واقعة تزوير عملات بأحد مكاتب الصرافة بمنطقة البساتين.

وأفاد التقرير صحة الواقعة وصحة المعلومات التى أبلغ عنها محامى فى محضره بقسم شرطة البساتين حول اتهامه لمكتب صرافة بتزوير العملات .

كان قسم شرطة البساتين، قد تلقى بلاغا من محامى يفيد بحدوث تزوير للعملات بأحد مكتب الصرافة بمنطقة البساتين، وعلى الفور تم إعداد خطة من تحريات رجال المباحث للتأكد من صحة المعلومات.

ومن جانبه، أوضح المحامى فى بلاغه بأنه فوجىء بتزوير المبلغ المالى الذى قام بصرفه من مكتب الصرافة بعد خروجه بنصف ساعة، مشيرا إلى إن قيمة الأموال 300 دولار، ما اضطره إلى تحرير محضر بذلك.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى استمعت إلى أقوال المحامى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.

يذكر أن كريم الشافعى وكيل نيابة البساتين، بإشراف المستشار معتز شريف رئيس النيابة، أمر باستدعاء المسئولين بأحد مكاتب الصرافة بمنطقة البساتين، لسماع أقوالهم فى واقعة اتهام محام لهم بتزوير العملات.

نيابة البساتين تستدعى مسئولى مكتب صرافة لسماع أقوالهم فى واقعة تزوير عملات