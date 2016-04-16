بالصور..محافظ الغربية يشارك فى حفل يوم اليتيم بالجمعية المصرية لتشغيل الشباب

شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، فى حفل يوم اليتيم، والذى أقامته الجمعية المصرية لتشغيل الشباب بإحدى قاعات الاحتفالات بمدينة بطنطا، لتكريم الأيتام وذوى القدرات الخاصة.

استقبل المحافظ مصطفى الزرقا رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيسى حى أول وثان طنطا، وحشد جماهيرى من أعضاء الجمعيات الأهلية بالغربية، المهتمين بالأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة .

وخلال الحفل شاهد المحافظ بعض العروض الفنية التى قدمها الأطفال، والتقط محافظ الغربية الصور مع الأطفال اليتامى أثناء الحفل، مشيدا بدور الجمعية، ومنظمات المجتمع المدنى، برعاية الأيتام وذوى القدرات الخاصة.

وعلى هامش الاحتفال قدمت الجمعية دروع الوفاء والشكر والتقدير للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وجمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، والنائب عبد المنعم العليمى، والنائب سعيد طعيمة، ورئيس مجلس مدينة طنطا ورئيس حى أول وثان طنطا، وتقديم الهدايا القيمة للأطفال.

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