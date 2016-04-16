أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..محافظ الغربية يشارك فى حفل يوم اليتيم بالجمعية المصرية لتشغيل الشباب

Google+ Print
شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، فى حفل يوم اليتيم، والذى أقامته الجمعية المصرية لتشغيل الشباب بإحدى قاعات الاحتفالات بمدينة بطنطا، لتكريم الأيتام وذوى القدرات الخاصة.

استقبل المحافظ مصطفى الزرقا رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيسى حى أول وثان طنطا، وحشد جماهيرى من أعضاء الجمعيات الأهلية بالغربية، المهتمين بالأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة .

وخلال الحفل شاهد المحافظ بعض العروض الفنية التى قدمها الأطفال، والتقط محافظ الغربية الصور مع الأطفال اليتامى أثناء الحفل، مشيدا بدور الجمعية، ومنظمات المجتمع المدنى، برعاية الأيتام وذوى القدرات الخاصة.

وعلى هامش الاحتفال قدمت الجمعية دروع الوفاء والشكر والتقدير للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وجمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، والنائب عبد المنعم العليمى، والنائب سعيد طعيمة، ورئيس مجلس مدينة طنطا ورئيس حى أول وثان طنطا، وتقديم الهدايا القيمة للأطفال.

42016161202726775291

42016161202726775293

42016161202726775294

- تكريم 300 تلميذ فى حفل للأيتام فى مدينة أولاد صقر بالشرقية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365