ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم قطار بسيارة فى أسوان

حصل "اليوم السابع" على الأسماء الكاملة لضحايا ومصابى حادث تصادم قطار بسيارة أجرة بمزلقان قرية العليقات، بنجع ونس مركز دراو فى أسوان، فجر اليوم السبت.

وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص وهم "سهام يحيى أحمد طاهر" 14 سنة، و"مهدى محمود زكى" 17 سنة، و"محمود عبده فكرى" 36 سنة، ونجله "كرم" 4 سنوات، و"أسماء يوسف عبده فكرى" 33 سنة، و"تقى على حسن" 35 سنة، و"سهام سمير محمود حسن" 18 سنة، و"محمد حسن كرم الله" 30 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة دراو العمومية.

وأصيب كل من "هدير ربيع أحمد" 16 سنة، مصابة بجرح بالقدم والرأس وكسر بالساق اليسرى، و"محمود محمد خليل" 38 سنة، مصاب بجرح بالرأس والقدم، و"مصطفى عيد أحمد" 15 سنة، مصاب ببتر بالساق اليسرى، والطفلة "ملك محمد أحمد" 9 سنوات، مصابة بكدمات، والطفلة "فاطمة ربيع أحمد" 10 سنوات، مصابة بجرح بالذراع الأيسر والرأس، و"أحمد حمدى زكى" 20 سنة، مصاب بكدمات، والطفلة "أية سيد سمير" 3 سنوات، مصابة ببتر بالساق اليسرى، و"شيماء حسين عبد الغنى" 20 سنة، مصابة ببتر بالساق اليمنى، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى أسوان الجامعى.

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