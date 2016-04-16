ارتباط السمنة فى أواخر سنوات المراهقة بالموت المفاجئ فى منتصف العمر

حذرت دراسة طبية من الدور السلبى للخيارات الغذائية غير الصحية فى التسبب فى زيادة أوزان المراهقين بصورة كبيرة، ما يدفعهم نحو الموت المفاجئ فى منتصف العمر.

وقد توصل فريق من الباحثين إلى أن السمنة فى مرحلة المراهقة المتأخرة مرتبطة بعوامل خطر الوفاة المبكرة المحتملة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية والموت المفاجئ فى مرحلة البلوغ.

واستندت الدراسة - التى نشرت فى مجلة "نيو إنجلاند جورنال اوف ميديسين"- إلى بيانات طبية لأكثر من 2.3 مليون شخص تراوحت أعمارهم ما بين 17 و30 عاما، تم قياس متوسط الطول والوزن بين عام 1967 و2010، ليتم تقييم العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم فى أواخر سن المراهقة والموت من أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، فضلا عن الموت المفاجئ فى مرحلة البلوغ بحلول منتصف عام 2011.

وكشفت النتائج أن 2,918 حالة وفاة من إجمالى 32.127 حالة بواقع 9.7% كانت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بما فى ذلك نحو 1,487 حالة وفاة نتيجة أمراض القلب التاجية، و528 من السكتة الدماغية، ومن 893 حالة موت مفاجئ.

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