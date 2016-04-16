صور.. المتحدث العسكري : ضبط 21 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر و6634 كجم بانجو بسيناء

أعلن المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير، عن ضبط 21 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر و6634 كجم بانجو و 63 متسلل وفتحة نفق بسيناء.

وقال المتحدث العسكري، في بيان اليوم السبت: “ واصلت قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .. ففى نطاق الجيش الثانى الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من ضبط فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء بالإضافة إلى ضبط عدد (460) قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية.”

وأضاف المتحدث العسكري: “وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (21) مزرعة لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتهم بحوالى ( 13 فدان – 39 قيراط – 32 سهم ) بالإضافة إلى ضبط عدد (6634) كجم لنبات البانجو المخدر وعدد (59) قالب لجوهر الحشيش المخدر وعدد (10) كجم من جوهر الأفيون المخدر .

> وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (63) فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى ضبط عدد (21000) قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية. ”

وتابع البيان: “وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (10300) قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية، وفى سياق متصل وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد (2534) سيارة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة.”