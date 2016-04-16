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أبو ريدة: مصر لم تضمن بعد التصنيف الأول في قرعة المونديال

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أبو ريدة: مصر لم تضمن بعد التصنيف الأول في قرعة المونديال أبو ريدة: مصر لم تضمن بعد التصنيف الأول في قرعة المونديال

أكد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي أن منتخب مصر لم يضمن بعد دخول المستوى الأول لقرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وأشار أبو ريدة إلى أن تصنيف المنتخبات الإفريقية في القرعة سيتحدد بعد الجولة المقبلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا والتي سيلعب فيها الفراعنة مع المضيف تنزانيا يوم 4 يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يصدر تصنيف الفيفا قبل هذه المباراة إلا أن بعض التقارير أشارت إلى تأجيل الاتحاد الدولي إعلان تصنيف منتخبات القارة السمراء في قرعة المونديال لما بعد هذه الجولة في تصفيات كأس إفريقيا.

وشدد أبو ريدة على أهمية الفوز على تنزانيا من أجل بقاء في المستوى الأول لقرعة المونديال، فالفراعنة حاليا في المركز الخامس قاريا.

وضمن منتخب مصر نظريا التأهل إلى أمم إفريقيا 2017 فيحتاج فقط إلى نقطة أمام تنزانيا أو ألا يخسر بفارق أكثر من هدفين حتى يؤد مكانه في الجابون العام المقبل.

واستفاد منتخب مصر من إقصاء نيجيريا في تصفيات كأس إفريقيا ليرتقي إلى المستوى الأول في تصنيف القارة السمراء. (طالع التفاصيل)

وقال أبو ريدة عبر قناة صدى البلد:"التصنيف سيعلن بعد التوقف الدولي في شهر يونيو الذي ستلعب فيه مصر مع تنزانيا".

وأضاف "لدينا مباراة ودية أيضا نهاية شهر مايو. مهم جدا الفوز على تنزانيا وأيضا المباراة الودية لكي نحافظ على تصنيفنا".

وأردف " التونسي ليس بعيدا عنا في التصنيف وسيلعب أيضا مباراة ودية في شهر مايو إضافة لمواجهة سهلة أمام دجيبوتي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017".

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فيديو اليوم السابع

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