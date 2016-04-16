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أبو ريدة: بسبب صلاح.. الاتحاد الإيطالي أعفى روما من المشاركة في حملة رد حق ريجيني

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أبو ريدة: بسبب صلاح.. الاتحاد الإيطالي أعفى روما من المشاركة في حملة رد حق ريجيني أبو ريدة: بسبب صلاح.. الاتحاد الإيطالي أعفى روما من المشاركة في حملة رد حق ريجيني

أكد هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الاتحاد الإيطالي لكرة أعفى نادي روما من المشاركة في حملة لرد حقوق ريجيني المواطن الإيطالي المقتول في .

وكانت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي قد ألزمت الفرق الإيطالية في الدرجة الأولى والثانية برفع لافتات تطالب بكشف حقيقة مقتل ريجيني في مصر. "طالع التفاصيل"

وانتشرت أنباء في الأيام الأخيرة حول رغبة صلاح في فسخ تعاقده مع روما بسبب عدم موافقته على رفع تلك اللافتة التي تطالب بكشف الحقيقة في مقتل ريجيني.

ونفى وكيل محمد صلاح كل تلك الأنباء، مؤكدا أنه سعيد في ناديه ولا يفكر في الأمر تماما. "طالع التفاصيل"

وقال أبو ريدة في تصريحات لقناة "صدى البلد": "روما طلب من الاتحاد الإيطالي عدم المشاركة في تلك الحملة حفاظا على مشاعر محمد صلاح، والاتحاد الإيطالي وافق على ذلك".

وأضاف "لقد تحدثت مع محمد صلاح بنفسي عن ذلك حرصا على مستقبل اللاعب، وقد أكد لي الخبر".

أبو ريدة أتبع "تصرف الاتحاد الإيطالي ليس فيه أي مشاكل أو مخالفة لقواعد الاتحاد الدولي، فكل ما في الأمر أنهم يخلدون ذكرى مواطن متوفي، لكن الحملة لا تحوى أي عنصرية أو تمييز ضد أي شخص أو بلد".

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