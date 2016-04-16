الشروق الجزائرية تسلط الضوء على تراجع الزمالك وتحفيز لاعبي بجاية

قالت صحيفة الشروق الجزائرية إن إدارة فريق مولودية بجاية حفزت اللاعبين بمكافآت تصل إلى 50 مليون دينار جزائري (4 مليون جنيه مصري) من أجل تخطي عقبة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى تراجع مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة بعد تعثره مجددا في الدوري المحلي بالتعادل مع الداخلية. فعنونت "ماكليش يعاقب اللاعبين.. الداخلية قدم هدية للمولودية".

وكتبت أن الزمالك ظهر بشكل شاحب في المباراة ونجا من الهزيمة بعد عدم احتساب الحكم لهدف صحيح سجله الداخلية من ركلة حرة، وأشارت إلى رفض المدرب أليكس ماكليش منح اللاعبين راحة بعد المباراة.

ويدخل الزمالك المباراة بأسبقية جيدة بعد تفوقه ذهابا في دور الـ16 بهدفين دون مقابل أحرزهما محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمودي.

ومن ناحيته، سقط أيضا بجاية في فخ التعادل السلبي أمام اتحاد البليدة وبدا واضحا تفكير اللاعبين في مواجهة الزمالك وفقا لما ذكرته الصحيفة.