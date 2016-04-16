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الأهلي يتراجع عن الانسحاب من دوري الناشئين

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الأهلي يتراجع عن الانسحاب من دوري الناشئين الأهلي يتراجع عن الانسحاب من دوري الناشئين

قرر الأهلي التراجع عن الانسحاب من دوري الناشئين الخاص بمواليد عام 2000 تجنبا للعقوبات التي كانت ستوقع عليه من قبل اتحاد كرة القدم المصري.

وكان الأهلي قد أرسل خطابا رسميا إلى الجبلاية يفيد بانسحابه من دوري الناشئين بسبب ارتباط اللاعبين بالامتحانات.

وكان عادل طعيمة مدير قطاع الناشئين في النادي قد صرح لـFilGoal.com أن القرار جاء حفاظا على مستقبل اللاعبين رغم أنهم يمثلون 80% من قوام . (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي مهددا بفقدان لاعبيه إذا أصر على الانسحاب لأن لائحة الجبلاية تنص على أحقية أي لاعب في الرحيل عن ناديه إذا ما قرر عدم استكمال المسابقة. (طالع التفاصيل)

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فيديو اليوم السابع

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