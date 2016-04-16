محافظ المنوفية ينسق مع الهيئة الهندسية للوقوف على جاهزية هناجر تخزين القمح

قال محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، إنه يتم التنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لسرعة الانتهاء من تجهيز هناجر تخزين الأقماح الجارى العمل بها وعددها (7) هناجر وصومعة معدنية بـ6 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك من أجل زيادة القدرة الاستيعابية لصوامع المحافظة استعداد لموسم الحصاد والتوريد.

وأضاف أنه من المتوقع توريد (140.000 : 160.000 طن) من الأقماح المحلية هذا العام، والسعة التخزينية الحالية لمواقع استلام الأقماح المحلية بـ8 صوامع وشون يبلغ (102.000 طن) على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة أن تكون جهات استلام الأقماح المنتجة محليا من الموردين بالشون المطورة والبناكر والهناجر والصوامع مستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين.

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