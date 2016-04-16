فريق أحلام سيدو كيتا.. هجوم إفريقي وفالديز يحرس المرمى

(إفي): اختار المالي سيدو كيتا لاعب وسط روما الإيطالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي زين الدين زيدان والإسباني فيكتور فالديس ضمن فريقه المثالي مع الأرجنتيني فرناندو ريدوندو والفرنسي إريك أبيدال والبرازيلي داني ألفيش.

واختار كيتا أربعة رموز لفريق برشلونة الذي لعب له بين 2008 و2012 واثنين من ريال مدريد.

ويكمل الهولندي ماركو فان باستن والليبيري جورج وايا والغاني عبيدي بيليه والإيطالي باولو مالديني قائمة الفريق المثالي لكيتا.

وقال كيتا:"لعبت مع ميسي أربعة أعوام في برشلونة. أربع كرات ذهبية ولا تحصي دوري الأبطال. كنت أتدرب معه كل يوم. لقد كان ولا يزال ظاهرة".

ووصف المالي زيدان بأنه "يجسد الأناقة".

وأضاف "يجسد الأناقة باستحواذه على الكرة وتحركه في كل الأنحاء لقد كان استثنائيا. إذا كنت تحب كرة القدم فمن المستحيل ألا تحب زيدان".

وجاء التشكيل على النحو التالي.

الحارس: فالديز.

الدفاع: أبيدال – مالديني – ألفيش.

الوسط: ريدوندو – زيدان – كيتا – ميسي.

الهجوم: ويا – فان باستن – عبيدي بيليه.