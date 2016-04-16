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الصحة: توافر هارفونى الأجنبى لعلاج فيروس سى فى الصيدليات بـ5500 جنيه

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الصحة: توافر هارفونى الأجنبى لعلاج فيروس سى فى الصيدليات بـ5500 جنيه الصحة: توافر هارفونى الأجنبى لعلاج فيروس سى فى الصيدليات بـ5500 جنيه
أكد الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، بدء توفير عقار هارفونى المستورد بسعر 5500 جنيه بالصيدليات الحرة.

وقال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم توفير عقار الهارفونى المستورد بسعر 3050 جنيها فى مراكز الكبد لمن يرغب فى شرائه على نفقته الخاصة.

وأوضح وحيد دوس، رئيس لجنة الفيروسات الكبدية، أنه من المتوقع ضخ ما يقرب من 20 ألف عبوة هارفونى مستورد بشكل مبدئى فى الأسواق.

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