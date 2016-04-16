خالد حنفى: فوز تحالف كويتى بإقامة منطقة لوجستية لتخزين الحبوب والسلع بدمنهور

فاز تحالف من كبرى الشركات الكويتية، بالمزايدة العلنية على قطعة أرض بمدخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ومساحتها 81 ألفا و134 متر مربع، وذلك لإقامة منطقة لوجستية عليها لحفظ وتخزين الحبوب والسلع الغذائية، كما فازت شركة العروبة للسلاسل التجارية، بالمزايدة العلنية على قطعة الأرض بمحافظة البحيرة ومساحتها 204 آلاف و120 متر مربع، لإقامة سلسلة تجارية كبرى عليها لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب المزايدات التى شهدتها أحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وياسر عباس نائب رئيس الجهاز، وممثل عن كل من وزارة المالية ومجلس الدولة والمستثمرين، أن الهدف من إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية هو توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة فى المحافظات وتوفير الآلاف من فرص العمل وتنشيط القطاع الإنتاجى والصناعى، وتحديث قطاع التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية للاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية.

وأضاف وزير التموين، أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على إنشاء السلاسل التجارية والأسواق الحديثة عقب المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع للمواطنين وإتاحة فرص العمل، حيث بدأت بالفعل الاستثمارات المحلية والسعودية والإماراتية والبحرينية والكويتية وغيرها فى الاستثمار فى إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والأسواق الحديثة.

وقالت أحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين من خلال إعداد نموذج للدليل الإرشادى يحتوى على كافة الشروط المطلوبة والمستندات للموافقات والتراخيص بالجهات المختلفة، لتيسير إجراءات إقامة وتشغيل السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية.

وأشارت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن هناك خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، تهدف إلى زيادة الاستثمارات فى مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% إلى 8%، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.

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