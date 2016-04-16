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وصول عبارتين تحملان 1489 سيارة إلى ميناء الإسكندرية

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وصول عبارتين تحملان 1489 سيارة إلى ميناء الإسكندرية وصول عبارتين تحملان 1489 سيارة إلى ميناء الإسكندرية
وصلت إلى ميناء الإسكندرية العبارتان "تريدر" و"نيستورد"، تحملان 1489 سيارة من ماركات وموديلات مختلفة.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن العبارتين قادمتان من اليونان، وتم إنزال السيارات على الأرصفة المخصصة بعد إنهاء الإجراءات الجمركية.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء مدحت عطية زيادة وارتفاع حركة تداول الحاويات والبضائع، مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بالإدارات المختلفة بالميناء.

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