فوز سعيد كيوان بمقعد نقيب الأطباء البيطريين فى دمياط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة البيطرين النتائج بعد فرز الأصوات، وبلغ عدد من لهم حق التصويت (1089)، ومن أدلـو بأصواتهم (222)، حيث بلغت الأصوات الصحيحة (209) صوت، وعدد الأصوات الباطلة (13) صوتا.

وكشفت اللجنة عن فوز الدكتور سعيد كيوان بمقعد نقيب الأطباء البيطريين بدمياط، وبمقعدي الأعضاء فوق السن: الدكتور مسعد أبو جلاله، الدكتور إبراهيم مرعى، وفاز بمقعدى الأعضاء تحت السن: الدكتور محمد زكريا شلبى، والدكتور فـريــد مـــراد.

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