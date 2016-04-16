بالصور.. وزير الآثار يتفقد المسرح الرومانى فى الإسكندرية

بدأت منذ قليل الجولة التفقدية للدكتور خالد العنانى وزير الآثار، لعدد من المتاحف والمواقع الآثرية بمحافظة الإسكندرية، يرافقه خلالها الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية ومحمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية، وإلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات.

وبدأت الجولة بزيارة المسرح الرومانى حيث تفقد الوزير أعمال تطوير المتحف واستمع إلى شرح من مسئول البعثة الألمانية المنوط بها أعمال التطوير، مؤكدا على افتتاح المسرح الرومانى للجمهور قريبا.

ومن المقرر أن تشمل الجولة أرض المتحف البحرى والمتحف القومى والمتحف اليونانى الرومانى ومتحف الموزاييك.

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